Bradesco: cliente com mais de R$ 1 milhão O Bradesco, maior banco privado do País, lançará no final de setembro seu private bank, destinado a captar recursos de clientes com patrimônio superior a R$ 1 milhão, disse ontem o presidente da instituição, Márcio Cypriano. A criação da área reforça uma estratégia de diferenciação adotada nos últimos anos pelo banco, que sempre foi voltado para o atendimento massificado para todas as faixas de renda, disseram analistas. Os grandes clientes terão um atendimento diferenciado e orientação de investimentos, tanto para aplicação no mercado financeiro como em outras áreas, como objetos de arte, por exemplo, além de orientação jurídica. Os clientes poderão usar o atendimento das agências ou contatar diretamente o private bank, que oferecerá, além de produtos do Bradesco, opções de aplicação em outros bancos, disse Cypriano. Ele estima um total de recursos administrados superior a R$ 1 bilhão de reais em um ano no novo segmento. Com 9,4 milhões de contas correntes em junho, 1,2 milhão mais que em dezembro de 1999, o banco está perto da meta de 10 milhões prevista para o final do ano, e que deve ser atingida em outubro. Somando as contas de poupança, o banco atinge 32 milhões de contas. O Bradesco trabalha com um segundo semestre de maior competição entre os bancos no aumento do crédito e a estratégia do banco, segundo Cypriano, será dar atenção forte para crédito massificado e pré-aprovado.