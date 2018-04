Bradesco compra área de asset management do Deutsche Bank O Banco Bradesco firmou ontem com o Deutsche Bank S/A memorando de entendimentos para a aquisição da área de asset management da instituição. O banco brasileiro irá comprar o Deutsche Bank Investimentos DTVM S/A, responsável pela administração e gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas, que em 31 de dezembro do ano passado totalizavam R$ 2,16 bilhões e mais de mil clientes. Esses ativos serão administrados pelo Bradesco e geridos pela Bradesco Asset Management (Bram). Com a compra, o Bradesco passará a administrar um volume superior a R$ 51 bilhões. A aquisição deve ser concluída no prazo de até 60 dias, mediante a assinatura de contratos pertinentes, estando subordinada à aprovação das autoridades competentes. "A qualidade dos produtos será preservada e vamos incrementar os serviços prestados aos atuais clientes do Deutsche Bank Investimentos DTVM por meio de nossas áreas especializadas", diz Luiz Carlos Trabuco Cappi, diretor vice-presidente e de relações com investidores do Bradesco. Está sendo formado um Comitê Consultivo integrado por profissionais do Bradesco e do Deutsche Bank para atender os investidores do Deutsche Bank Investimentos DTVM. Os clientes já estão sendo informados por e-mails e telefonemas. A Bram conta com uma estrutura especializada na gestão de recursos de terceiros, atendendo diferentes segmentos de mercados, como varejo, corporate, private e investidores institucionais. Sua atuação é desenvolvida por equipes de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor.