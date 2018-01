Bradesco compra carteiras e fundos do JP Morgan O Bradesco comunicou hoje a assinatura de um "Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças" visando a aquisição das atividades de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimentos administrados pela JP Morgan Fleming Asset Management. Segundo o banco, a operação deverá estar concluída no prazo de até 60 dias e envolve a transferência de recursos de terceiros em montante aproximado de R$ 7 bilhões. Com o negócio, o Bradesco passará a administrar volume superior a R$ 60 bilhões, considerando dados da Anbid de dezembro passado. Os ativos serão geridos pela Bradesco Asset Management Ltda. (BRAM) e contarão, inicialmente, com um Comitê Consultivo a ser formado por profissionais do Bradesco, BRAM, e do JPMorgan, "visando à maximização da qualidade da transição". "Essa junção de esforços demonstra o interesse em preservar a excelência na gestão e incrementar os serviços prestados aos atuais investidores do JP Morgan." Segundo comunicado do Bradesco, a venda das atividades de administração e gestão de recursos de terceiros no Brasil faz parte de uma decisão estratégica da JP Morgan Fleming Asset Management. "O Banco J.P. Morgan S.A. vai priorizar áreas de negócio como Investment Banking, Local Markets e Private Banking, reafirmando seu forte compromisso com o mercado brasileiro", diz o aviso. "Esta operação realça o relacionamento mantido pelo Bradesco e JP Morgan, instituições que compartilham princípios de respeito pelos seus clientes, seriedade e transparência."