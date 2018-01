BC aprova compra do HSBC pelo Bradesco

O Banco Central aprovou nesta terça-feira, 5, a aquisição de 100% do capital social do HSBC Brasil e do HSBC Serviços e Participações pelo Bradesco, conforme adiantou o Broadcast, serviço de informações da Agência Estado. Falta, agora, o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O Bradesco anunciou a aquisição do HSBC em agosto do ano passado por US$ 5,2 bilhões. Sua proposta superou a do espanhol Santander que chegou ao final da disputa pelo ativo. Ao longo das negociações, o Itaú Unibanco também olhou os números do banco e chegou a fazer uma proposta não-vinculante, mas não seguiu adiante.

Para que a operação seja concluída, cabe às instituições executarem os atos previstos na legislação. O BC informou que a aprovação também compreende a assinatura de um Acordo em Controle de Concentração (ACC), que prevê o compartilhamento com os clientes de sinergias obtidas pela instituição compradora (Bradesco). O ACC inclui manutenção de valor de tarifas e de agências e também a melhora no atendimento de clientes. Esse acordo será fechado entre o BC e o Bradesco "nos próximos dias" e levará em conta as condições já acordadas entre as partes. Um extrato desse acordo será divulgado "oportunamente", informou o órgão regulador.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O BC também aprovou a transformação da HSBC Leasing em banco de investimento, conforme divulgação feita no Diário Oficial da União desta terça-feira, 5. Essa empresa do HSBC não foi adquirida pelo Bradesco e o grupo HSBC Internacional continuará operando no Brasil com foco em atacado.