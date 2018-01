Bradesco confirma emissão de US$ 250 milhões em títulos O diretor executivo do Bradesco, José Guilherme Lembi de Faria, confirmou que a instituição fechou hoje uma emissão de US$ 250 milhões em eurobônus. O executivo informou que o banco começou a cotar a operação na última quinta-feira à tarde, com um valor de US$ 50 milhões. "Já na sexta sentimos que a demanda estava forte e que poderíamos captar pelo menos o dobro", afirmou. Segundo ele, o Bradesco decidiu esperar até segunda-feira, quando algumas instituições financeiras internacionais voltaram a operar. "Foi uma decisão acertada, uma vez que levantamos cinco vezes mais do que o previsto." De acordo com o diretor, os recursos ingressarão no País no próximo dia 14 e serão usados em operações de capital de giro para clientes, indexadas ao dólar, conhecidas antigamente como Resolução 63. A operação, que tem prazo de nove meses e juro nominal (cupom) de 6,25% ao ano, foi liderada pelo Standard Bank London e Banco Bradesco Agência Caiman. Os papéis saíram a 99,9219% do valor de face e o retorno ao investidor ficou em 6,375% - inferior à taxa paga pelo banco no mês passando, quando o Bradesco emitiu US$ 175 milhões e pagou 6,81%.