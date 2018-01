Bradesco constitui Banco de Investimento O Bradesco anunciou na manhã desta quinta-feira a criação de uma nova subsidiária, o Banco Bradesco de Investimento (BBI), para atuar no mercado de capitais nacional e internacional. Segundo o Presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, a decisão é uma conseqüência natural da consolidação da estabilização monetária, que abre a perspectiva de uma nova etapa de crescimento do País. Segundo ele, o cenário aponta para o aumento da participação do mercado de capitais na viabilização dos recursos para financiamento da expansão das empresas. "Queremos apoiar o aumento dos investimentos e o BBI vai atender a esse novo ciclo", diz.