Bradesco destinará R$ 5,3 bi para crédito imobiliário O presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, disse que o banco deve destinar R$ 5,3 bilhões para a produção de operações de crédito imobiliário neste ano. O montante representa um crescimento de 30% em relação aos R$ 4,088 bilhões do ano passado. Segundo o executivo, há uma grande demanda por operações tanto de pessoas físicas como de construtoras e incorporadoras. A grande procura pelo crédito fez a instituição ultrapassar a meta de produção em 2007, que era de R$ 3 bilhões. Das operações realizadas pelo banco no quarto trimestre do ano passado, que somaram R$ 1,328 bilhão, 66,9% destinaram-se a empresas e 33,1% a mutuários. Os recursos liberados no período corresponderam ao financiamento de 9.734 imóveis.