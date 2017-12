Bradesco direciona fundos para o perfil O Bradesco decidiu modificar a gestão de alguns fundos de investimento, fundindo as três carteiras da família Asset Manager, para pessoa física, com as quatro da Golden Profit, para pessoa jurídica. Trata-se de aplicações classificadas como balanceadas, ou seja, comportam em sua composição ativos de renda fixa, bolsa e títulos da dívida externa. Os fundos que terão suas carteiras de pessoa física unidas às de pessoa jurídica são: Asset Manager Conservador; Asset Manager Moderado; Asset Manager Dinâmico; Golden Profit Moderado 30; Golden Profit Dinâmico 30; Golden Profit Moderado 60; e Golden Profit Dinâmico 60. Segundo o diretor-técnico do Departamento de Administração de Recursos do banco, Marcelo Silva, o objetivo é eliminar as distinções de público alvo, mantendo-se apenas como caraterísticas os perfis conservador, moderado e dinâmico. Ainda, segundo ele, as decisões sobre taxa de administração e a política de gestão serão tomadas em assembléia de cotistas.