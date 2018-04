Bradesco e BB terão ganho de R$625 mi no 3o tri

O Bradesco informou nesta terça-feira que terá lucro de 410 milhões de reais no atual trimestre com a venda de lote extra correspondente a 2,2 por cento do capital social da VisaNet. Após essa venda, a participação do banco na empresa baixou de 28,76 para 26,56 por cento.

Enquanto isso, o Banco do Brasil divulgou que vendeu 14.330.229 ações, ao preço de 15 reais por papel, reduzindo sua fatia na maior administradora de cartões de crédito do país para 23,53 por cento, ante participação antes da oferta de 31,63 por cento.

As operações fazem parte do processo de abertura do capital da VisaNet, a maior oferta inicial de ações já realizada no Brasil e a maior do mundo nos últimos 12 meses. A operação levantou cerca de 8,4 bilhões de reais.

No final de junho, ambos os bancos informaram que registraram no segundo trimestre ganho conjunto de 3,415 bilhões de reais com a venda das ações da VisaNet na oferta inicial.

(Por Alberto Alerigi Jr.)