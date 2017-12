Bradesco e BMC anunciam parceria operacional de R$ 2 bi O Bradesco anunciou hoje a assinatura de um acordo operacional com o Banco BMC "que prevê exclusividade sobre direitos de créditos no montante de até R$ 2 bilhões". Segundo a instituição, a parceria inclui contratos de crédito pessoal consignados dos beneficiários do INSS (aposentados e pensionistas) e tem validade de três anos, com desembolso mínimo de R$ 50 milhões por mês. O prazo dos financiamentos é de até 36 meses. "O objetivo do Bradesco é ampliar sua presença no crédito direcionado às pessoas físicas, um dos mercados de maior potencial de expansão em função da recuperação econômica do País." O banco disse que, pelo balanço de setembro, apresentou seu maior crescimento na carteira de empréstimos no segmento de pessoas físicas, com 26%. O montante chegou a R$ 18,7 bilhões, para uma carteira de crédito total de R$ 60 bilhões. "Para o BMC, o acordo estabelece novas bases para a expansão sustentada, como resultado de melhores condições de competitividade. Especializado em crédito consignado, o BMC passa a ter, com o acordo, uma linha constante para os seus financiamentos de longo prazo, liberando outros recursos para financiar a média empresa, seu foco na pessoa jurídica."