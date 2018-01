Bradesco e Itaú não apresentam proposta no leilão do Berj Bradesco e o Itaú não fizeram propostas pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro (Berj), em liquidação, no leilão realizado nesta quarta-feira na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As duas instituições eram as únicas credenciadas a participar da venda do banco. O preço mínimo foi fixado em R$ 738,5 milhões. O principal atrativo do Berj são os créditos fiscais estimados em R$ 4 bilhões. O superintendente da corretora Bradesco, Vladimir Bidoy, explicou que o banco não fez proposta pelo Berj no leilão porque quer mais tempo para analisar os benefícios fiscais que teria com a compra da instituição financeira. Tanto que o Bradesco chegou a entrar com uma liminar pedindo uma prorrogação de prazo na 8ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, que foi cassada na terça-feira pelo presidente do Tribunal Sergio Cavalieri. Segundo Bidoy, como o Itaú não compareceu ao leilão, o Bradesco optou por não fazer o lance e, dessa forma, ganhar mais tempo para analisar a operação. O superintendente da corretora Bradesco não sabe estimar em quanto tempo um novo leilão do banco poderá ser feito. Entretanto, destacou que como a venda foi cancelada, será necessária a publicação de um novo edital, o que deve aumentar os custos da venda para o governo do Estado.