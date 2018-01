Bradesco é o primeiro do Ranking AE/Economática O Bradesco é o vencedor do primeiro Ranking Agência Estado/Economática de companhias abertas. A instituição foi eleita a melhor do mercado de capitais em 2000, do ponto de vista dos acionistas, levando-se em conta critérios de rentabilidade e desempenho das ações. A avaliação foi feita em um universo de 148 companhias. O segundo lugar ficou com o Pão de Açúcar, seguido pela Companhia Vale do Rio Doce. Também foram destacadas a Comgás, Petrobrás, Geração Tietê, CRT Celular, AmBev, Copesul e Itaú. O Ranking Agência Estado/Economática passará a ser divulgado trimestralmente a partir deste ano. O desempenho apresentado pelo Bradesco em 2000 está diretamente ligado à sua postura com os investidores. Para o vice-presidente executivo, Luiz Carlos Trabuco Cappi, o mercado percebeu as iniciativas nessa área, tanto que as ações do banco responderam positivamente. Em 2000, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) acumularam valorização de 38,4%, diante do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - em queda de 10,72%. O ano passado ficou marcado pela obtenção de um lucro recorde de R$ 1,7 bilhão. A facilidade de negociação dos papéis do banco, outro quesito avaliado, está entre as maiores do mercado. Transparência A política de transparência do Bradesco foi sistematizada há dois anos, com a criação da área de relações com investidores. Um dos pontos dessa política é sair na frente na divulgação de balanços - o Bradesco é o primeiro grande banco a divulgar seus números. Além disso, o Bradesco deu um importante passo em março do ano passado ao criar a Bradespar, empresa que agrupou as atividades não financeiras da instituição. Depois da operação, as ações do Bradesco deram um salto. De março a dezembro, os papéis avançaram 36,02%, praticamente todo o ganho registrado no ano. O novo passo para elevar a transparência do Bradesco no mercado é o incremento do seu programa de American Depositary Receipts (ADRs), ações que são negociadas em Nova York. O banco está preparando a documentação para conseguir o registro de ADRs nível 2. Dessa forma, os papéis do banco, que hoje são negociados no mercado de balcão americano, passarão a fazer parte dos listados na Bolsa de Nova York. Veja mais informações sobre o Ranking Agência Estado/Economática nos links abaixo.