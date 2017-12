Bradesco e Paraná Banco assinam acordo para crédito consignado O Bradesco assinou com o Paraná Banco um acordo operacional que prevê exclusividade sobre direitos de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com prazo de três anos. O Paraná Banco é um dos pioneiros no segmento de empréstimo consignado em folha de pagamento. A instituição mantém mais de 200 convênios com o setor público e também junto a empresas privadas. Sua estrutura de distribuição está concentrada na região Sul, especialmente o Paraná. O Paraná Banco pertence ao Grupo JMalucelli, o segundo maior do Estado, com negócios nas áreas de energia, empreiteira, hotelaria, seguros e comunicação.