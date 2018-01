Bradesco está entre os melhores bancos da Global Finance A edição anual com os melhores bancos do mundo da Global Finance, revista especializada no mercado financeiro internacional, elegeu o Bradesco como a principal instituição do Brasil. Segundo os editores da revista, o Bradesco vem adotando uma estratégia consistente de crescimento via aquisições, sem se descuidar dos valores agregados pela diversificação do atendimento, com a segmentação. A Global Finance listou, ainda, os 50 maiores bancos do mundo. Os cinco maiores são: Citigroup (EUA), Mizuho Holdings ( Japão), UBS (Suíça), Sumitomo Mitsui (Japão), Deutsche Bank (Alemanha). Não foram escolhidos bancos da Argentina e Uruguai.