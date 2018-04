Bradesco faz captação 17,5 bilhões de ienes O banco Bradesco concluiu hoje uma captação em dívida subordinada de 17,5 bilhões de ienes, equivalente a US$ 133 milhões. Segundo o diretor executivo da área internacional da instituição, José Guilherme Lembi de Faria, a operação tem prazo de 10 anos e cupom de 4,05% ao ano. O cupom é rendimento pago ao investidor que assume risco de investir em outra moeda. Para termos comparativos, disse, a taxa com troca para o dólar fica em 10,15% ao ano. Ele informou ainda que a diferença sobre o títulos do tesouro norte-americano ficou em 505 pontos, menor do que os 550 pontos obtidos em outra emissão do banco, em dezembro passado. A Merrill Lynch Credit Reinsurance ficou responsável pelo seguro de risco político sobre três anos de juros, o que permitiu uma classificação A3 da Moody´s para a colocação. De acordo com o executivo, os recursos serão destinados integralmente para a agência de Cayman, não entrando no mercado brasileiro. Na opinião de Faria, o sistema de dívida subordinada é hoje uma alternativa de captação de recursos interessante para os bancos brasileiros. "Em relação a uma emissão de ações, por exemplo, o custo de oportunidade é melhor", disse. Segundo ele, o Bradesco não tem atualmente novos planos de emissões externas. "Não está sendo atrativo captar em bônus no exterior, por falta de demanda", disse.