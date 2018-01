Bradesco faz captação de US$ 175 milhões no exterior O banco Bradesco concluiu hoje uma captação de US$ 175 milhões em eurobônus, com prazo de seis anos. Segundo o diretor executivo da instituição, José Guilherme Lembi de Faria, os recursos entrarão no País no próximo dia 17 e serão usados em operações de capital de giro para clientes, indexadas ao dólar, conhecidas antigamente como Resolução 63. Os eurobônus são títulos privados ou públicos, com valor expresso em uma determinada moeda (em geral dólares norte-americanos) e vendidos em outro país que não o da moeda utilizada A operação, cujo líder foi o banco BNP Paribas de Londres, teve cupom (juro pago em dólar) de 6,75% ao ano. O diretor contou que, inicialmente, o Bradesco estava oferecendo entre 6,75% e 7%. Os papéis saíram a 99,97% do valor de face, resultando em um rendimento para o investidor de 6,81% ao ano. Lembi de Faria afirmou que teve oferta inicial de US$ 50 milhões. Em razão da grande procura, o banco foi elevando o valor da operação, até chegar a um limite imposto pelo prazo para a preparação da documentação obrigatória. "Pensávamos em dobrar o valor. A demanda mais do que triplicar foi realmente uma surpresa agradável." O diretor disse que, se a demanda por papéis brasileiros continuar aquecida, a instituição pode voltar a captar no exterior em janeiro de 2003. "Podemos voltar ao mercado, se o cenário continuar favorável", afirmou. Segundo ele, não há no momento uma idéia do montante que seria captado.