Bradesco faz captação de US$ 500 milhões O banco Bradesco emitiu hoje US$ 500 milhões em notas de 10 anos, em operação coordenada pela Merrill Lynch. A emissão foi ampliada, dos US$ 300 milhões previstos originalmente. Os títulos foram colocados ao preço de 99,183 cents por dólar, com taxa de retorno de 8,875% e juros de 449 pontos-base em relação aos títulos equivalentes do Tesouro dos EUA. O juro em dólar é de 8,70%.