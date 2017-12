Bradesco faz captação de US$ 75 milhões O banco Bradesco está oferecendo US$ 75 milhões em títulos com vencimento em 16 de novembro de 2004, informou o líder da emissão, o banco BNP Paribas. O juro é de 5,25% ao ano, com pagamento semestral. O preço da emissão ficou em 99,85% do valor de face. É a terceira emissão do banco no mês, sendo que o total captado em abril é de US$ 432 milhões. O diretor da área internacional do banco, José Guilherme Lembi de Faria, disse que os recursos captados hoje devem ingressar no País no dia 15 de maio. Os recursos serão utilizados para capital de giro. Os eurobônus foram comprados totalmente por bancos na Europa e no Caribe. "O mercado está cada vez melhor, corrigindo o exagerado nervosismo que houve no ano passado,", lembrando que a alta do risco Brasil e do dólar em 2002 decorreu de fatores políticos e não técnicos. Para o executivo, o sucesso da emissão soberana do Brasil de ontem mostra que os investidores estrangeiros voltaram a confiar no Brasil. "A emissão pode ajudar as empresas brasileiras a também acessarem o mercado."