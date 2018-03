Bradesco faz parceria para negociar na China O banco Bradesco acertou uma parceria com o terceiro maior banco do Japão, o União Financeira Japonesa (UFJ), para estimular o comércio exterior e os investimentos entre o Brasil e o mercado asiático, principalmente a China. O UFJ, maior banco estrangeiro com atuação na China, tem 1,29% do capital do banco brasileiro. O diretor executivo do Bradesco, Cristiano Queiroz Belfort, que acaba de chegar de viagem ao Japão, disse que inicialmente os negócios vão se intensificar com a China e depois com outros países da região, como Cingapura, Coréia do Sul e Tailândia. Belfort diz que o Bradesco tem visto uma oportunidade "muito grande" de negócios entre empresas brasileiras e chinesas. Ele observa que as exportações do Brasil para a China já superam as feitas com o Japão. Além disso, a China registra uma das maiores taxas de crescimento do PIB no mundo, 8% ao ano. "O objetivo é, em conjunto com o governo, fomentar as exportações brasileiras", diz Belfort. O Bradesco apoiará as empresas brasileiras que queiram exportar ou se instalar no mercado asiático. Ao mesmo tempo, o UFJ vai utilizar a estrutura de agências do Bradesco para fomentar as exportações asiáticas e os investimentos no Brasil.