Bradesco fecha empréstimo de ? 100 milhões O diretor da área internacional do Bradesco, José Guilherme Lembi, informou que a instituição fechou hoje uma captação de ? 100 milhões (US$ 107 milhões), com vencimento em 8 meses. A emissão foi o dobro da expectativa inicial, de 50 milhões de euros. Segundo ele, a demanda pelos papéis chegou a 110 milhões de euros. Os papéis terão juro de 5,125% ao ano e rendimento de 5,375% ao ano. O executivo disse que os juros da emissão, quando convertidos em dólar, correspondem a 4,17% ao ano. O vencimento da emissão ocorrerá em 16 de dezembro. Lembi informou que os recursos darão entrada no Brasil no próximo dia 16 e serão destinados a operações de crédito.