Bradesco fez empréstimo de US$ 250 milhões no exterior O Bradesco fez hoje uma captação de US$ 250 milhões em eurobônus (títulos) de 14 meses. O valor é cinco vezes superior à oferta inicial, de US$ 50 milhões. "O interesse dos investidores foi tão grande que tivemos de fazer um corte nas propostas", afirmou o diretor da área internacional do banco, José Guilherme Lembi. O banco pagará juros de 5% ao ano e rendimento ao investidor de 5,25% ao ano. Os recursos chegam ao Brasil no dia 15 de abril, quando ocorre a liquidação financeira da operação. Os papéis vencem em 2 de julho de 2004. Lembi disse que os recursos serão destinados à concessão de crédito. O banco também lançou hoje uma oferta para captar ? 50 milhões por um prazo de oito meses.