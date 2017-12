Bradesco financiará computador a R$ 80 por mês O Bradesco lançará até a primeira semana de agosto um financiamento de computadores, para clientes do banco, em 24 parcelas de R$ 80,00. O banco espera que isso amplie o número de clientes de 6 milhões para 10 milhões até março de 2001. A princípio, o plano de financiamento foi realizado para os funcionários do Bradesco, declarou Cândido Leonelli, diretor de produtos especiais do banco. Nesse programa, o banco acabou financiando 11 mil computadores. Devido ao sucesso do projeto entre funcionários, o Bradesco resolveu expandir a iniciativa. Em um futuro próximo, o plano deve ser expandido para não-clientes, mas isso ainda está em discussão.