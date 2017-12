Bradesco financiará computadores O Bradesco lançou hoje sua campanha de financiamento de microcomputadores para os clientes do banco, investindo aproximadamente R$ 500 milhões. O banco pretende financiar entre 100 mil e 150 mil máquinas Scopus e periféricos, como impressora Scanner, em 24 meses. O projeto deve durar cerca de um ano Os preços do micros variam entre R$ 1.594,00 e R$ 3.869,00. A prestação mais barata será de R$ 89,00 para configuração mais simples, sem opcionais. Os juros das prestações serão de 2,2%. Os computadores já virão com o sistema operacional Windows Millenium Edition, lançamento da Microsoft. O diretor de produtos especiais do Bradesco, Cândido Leonelli, informou que o Internet Banking já tem 1,4 milhão de usuários e ganha 3 mil novos a cada dia.