Bradesco financiará material de construção A partir de abril, o Bradesco oferecerá crédito para compra de materiais de construção para todo o Estado de São Paulo. O programa nasceu de uma parceria com a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). O documento foi assinado em 15 de outubro do ano passado. Na ocasião, um projeto-piloto foi implantado em Campinas (SP). Em 12 de dezembro, o acordo foi estendido para o Paraná. Agora, todos os paulistas deverão contar com o financiamento. Segundo Natal Destro, diretor de Expansão da Anamaco, a taxa oferecida é de 1,99% ao mês e o valor financiado vai de R$ 500 a R$ 5 mil. Há planos para que o Bradesco estenda a parceria com a entidade para outros Estados. Até junho, o crédito deverá chegar ao Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro também está na mira da instituição.