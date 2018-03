Bradesco inaugura 28 agências e acaba ano com 3.428

O Bradesco informou nesta terça-feira, 29, que irá inaugurar 28 agências na última semana de 2009. Com isso, o banco projeta encerrar este ano com 3.428 agências, além de 1.191 pontos em empresas, 1.730 pontos avançados de atendimento, 6.066 unidades do Banco Postal e 20.205 unidades do Bradesco Expresso. Já a rede de atendimento alcançará 32.620 pontos, uma expansão de 20% em relação ao ano passado.

Das 28 unidades a serem inauguradas nesta semana, informa o Bradesco, seis estarão instaladas em lojas da rede de supermercados Sonda.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de concluir o ano com mais de 3,4 mil agências e mais de 32 mil pontos de atendimento, o Bradesco também comemorou em 2009 a presença em 100% dos municípios brasileiros, status alcançado no mês passado. Na oportunidade, o banco inaugurou um posto avançado de atendimento em Novo Santo Antônio, no Mato Grosso.

No início deste mês o Bradesco também inaugurou a primeira agência fluvial do Brasil, no barco Voyager III, que realiza percurso pelo Rio Solimões. Na viagem inaugural, informou a empresa, foram abertas 200 contas, número que deve chegar a mil contas até junho de 2010, segundo projeções do Bradesco.