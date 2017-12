Bradesco inicia repasse do BNDES para micro e média empresas O Bradesco começa a operar hoje nova linha de repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para capital de giro de micro, pequenas e médias empresas. A modalidade faz parte do Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Empregos e Renda do BNDES. O Bradesco diz em comunicado que será o primeiro banco a oferecer o financiamento. A linha tem a finalidade de contribuir para o aumento da produção, do emprego e da massa salarial dos funcionários de micros, pequenas e médias empresas. Serão priorizadas as regiões de aglomerações produtivas, de grande potencial econômico pela concentração de empresas com atividades complementares. Os limites dos valores disponíveis para a nova linha foram estabelecidos de acordo com a Receita Operacional Bruta (ROB) das empresas. No caso de microempresas o valor é de até 15% da ROB, com o limite de até R$ 100 mil. Para pequenas empresas, até 10% da ROB com limite de até R$ 500 mil, e para médias empresas, até 8% do ROB com limite de até R$ 4 milhões. O Bradesco distribuiu R$ 1,5 bilhão no primeiro semestre de 2004 dia repasses do BNDES, o que representa 14,7% de todo o sistema. Desse total, R$ 887 milhões foram destinados à micro, pequenas e médias empresas.