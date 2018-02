Bradesco investe R$ 1,252 bi em infra-estrutura Os investimentos do Bradesco em infra-estrutura, informática e telecomunicações somaram R$ 1,252 bilhão em 2001. A rede da instituição, ao final do período, incluía 2.405 agências do Bradesco, 204 do BCN e uma do Continental Banco. A Organização contabilizava ainda 1.241 postos e pontos do Bradesco para atendimento bancário em empresas. Em relação ao BCN, esse resultado era de 143. O vice-presidente e diretor de relações com investidores do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, encaminhou hoje os resultados da instituição à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).