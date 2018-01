Bradesco já fechou 6 mil contratos de microcrédito O Bradesco já fechou cerca de 6 mil contratos de microcrédito, desde que o programa foi lançado na semana passada. A informação foi dada há pouco pelo presidente da instituição, Márcio Cypriano, que participa da cerimônia de posse da presidência da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). O Bradesco lançou no último dia 13 uma linha de microcrédito, conforme a regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), com taxa de juros de 2% ao mês. A instituição disponibilizou recursos de R$ 220 milhões, que serão direcionados a pessoas físicas e a microempresários (pessoas físicas e jurídicas). A linha é destinada a atender, prioritariamente, aos clientes das 201 agências pioneiras e dos 919 correspondentes do Banco Postal, localizados onde o Bradesco é o único agente financeiro.