Bradesco lança corretora nos Estados Unidos O Banco Bradesco lançou ontem em Nova York sua primeira corretora no mercado americano. A Bradesco Securities atuará nos Estados Unidos como broker-dealer, intermediando a compra e venda de ações, principalmente de American Depositary Receipt (ADR). De acordo com o diretor-executivo do Bradesco e vice-presidente da corretora, Sérgio de Oliveira, a empresa também está autorizada a operar com bonds, commercial papers e certificados de depósitos, além de prestar serviços de orientação de investimentos. A corretora somente começará a funcionar a partir da próxima semana. Mas já está autorizada a operar como broker-dealer após ter assinado ontem o contrato de membro do National Association of Securities Dealer (NASD), entidade que regulamenta a operação de corretoras de valores americanas. A Bradesco Securities nasce com um capital inicial de US$ 2 milhões e uma equipe entre quatro e seis pessoas. Os serviços de custódia, liquidação e contabilidade serão executados por empresas terceirizadas, cujos nomes ainda não foram divulgados. O primeiro passo da corretora, segundo Oliveira, será identificar novos investidores com interesse em aplicar no mercado brasileiro. O vice-presidente diz que a abertura de uma corretora no mercado norte-americano tem por objetivo atender a crescente demanda de investidores estrangeiros interessados em mercados emergentes, especialmente no Brasil. "É difícil estabelecer metas, porque os mercados emergentes são bastante voláteis em termos de fluxos de capitais, mas, se levarmos em conta apenas o ano passado, a corretora Bradesco no Brasil teve um giro de arbitragem (comprando ações no Brasil e vendendo nos Estados Unidos e vice-versa) de US$ 1 bilhão, o que é um volume considerável se tomarmos como parâmetro o giro da Bovespa", afirma o vice-presidente da Bradesco Securities. Oliveira não acredita que a bolsa paulista continuará perdendo a liquidez para a bolsa de Nova York com a migração das empresas lançando ADRs na bolsa americana. Atualmente, são mais de 80 programas de ADRs de empresas brasileiras sendo negociados em Nova York. Sérgio de Oliveira, não teme o fato de a corretora estar sendo criada num momento de tensão em mercados emergentes, com a crise na Turquia e a instabilidade na Argentina. "O Brasil está vivendo um dos melhores momentos da sua economia e deve atrair maior fluxo de capitais e de investimentos." Para ele, um dos motivos para o bom desempenho da economia brasileira é a perspectiva de queda dos juros.