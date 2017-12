Bradesco lança seguro de vida popular O Bradesco lança hoje um seguro de vida popular com contribuição mensal de R$ 9,90. Chamado de "Vida Segura", o produto prevê cobertura de seguro por morte natural, morte acidental e assistência funeral individual. Não é necessário fazer declaração de saúde, o que elimina o processo burocrático no momento da contratação do produto. O segurado ainda concorre a quatro sorteios mensais pela Loteria Federal, no valor de R$ 15 mil em dinheiro. O objetivo da Bradesco Vida e Previdência é atingir as camadas mais populares da sociedade. Atualmente, a empresa possui cerca de 1,3 milhão de clientes pessoa física com seguro de vida individual. Contando os seguros empresariais, são mais de 4 milhões de participantes. O presidente da Bradesco Vida e Previdência, Marco Antônio Rossi, disse que a meta da companhia é elevar o número de 1,3 milhão de segurados individuais para 2 milhões até final de 2004. "O novo produto trará 500 mil novos clientes para a Bradesco Vida e Previdência", afirmou.