Bradesco leiloa imóveis até 50% mais baratos Um total de 121 imóveis pertencentes ao Bradesco, Banco de Crédito Nacional (BCN) e ao Banco Boavista será leiloado no próximo dia 24, às 10 horas, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. As ofertas vão de apartamentos, casas e salas comerciais na capital a terrenos, chácaras e fazendas no interior do Estado e no litoral. De acordo com o leiloeiro responsável pela venda dos imóveis, Ronaldo Milan, os participantes terão oportunidade de fazer arremates por valores até 50% abaixo do mercado. "Algumas casas e apartamentos estão com preços muito bons", avalia. Um dos destaques apontados pelo leiloeiro é um apartamento do condomínio Ilhas Gregas, no Jardim América, com três dormitórios, sendo uma suíte, e duas vagas na garagem. O valor do lance inicial é de R$ 210 mil. Outra boa oportunidade de compra destacada por Milan é o apartamento de quatro dormitórios, com duas suítes e garagem, situado em Moema. O imóvel tem uma área útil de 165 metros quadrados e o lance mínimo para arremate é de R$ 175 mil. Quem preferir o sossego de uma casa no interior tem uma boa opção em Águas de São Pedro. A casa tem seis dormitórios, sendo duas suítes, e piscina. O valor para o lance inicial é de R$ 65.400. Em Valinhos, a oferta é de uma chácara com piscina, situada em um terreno de 2.722 metros quadrados. O lance mínimo é de R$ 85 mil. Mas também há oportunidades para quem não dispõe de muito dinheiro. Um dos imóveis mais baratos do leilão será uma casa de um dormitório localizada em Taboão da Serra, com preço mínimo estipulado em R$ 13.500. Antes de fazer um lance é necessário tomar alguns cuidados Antes de fazer qualquer lance, no entanto, é necessário tomar alguns cuidados. Segundo Milan, é importante visitar o imóvel, pesquisar preços e se informar para saber se o local está ocupado por pessoas ou não. "Se estiver sendo habitado, é preciso entrar em acordo com os ocupantes ou procurar um advogado para estudar a viabilidade de entrar com uma ação de reintegração de posse", explica. Outro ponto importante são as condições de pagamento. Nesse leilão, os compradores podem pagar um sinal de 20% do valor total mais 5% de comissão do leiloeiro, e pagar os 80% restantes em 12 vezes sem juros. Maiores detalhes podem ser obtidos no site www.milanleiloes.com.br. ou pelo telefone: (11) 3842-4202.