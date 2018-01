Bradesco lança linha de R$ 300 mi para mercado de franquias

O Bradesco acaba de abrir uma linha de financiamento de R$ 300 milhões voltada para redes de franquias. Na mira do banco está um setor que movimentou mais de R$ 40 bilhões somente no terceiro trimestre do ano passado, conforme os dados mais recentes da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O crédito é destinado tanto para clientes franqueados de marcas parceiras do Bradesco como para aqueles que estão constituindo uma nova operação. O banco vai financiar até 90% do projeto econômico financeiro, com prazo de até 60 meses e carência de, no máximo, 12 meses.

Os recursos podem ser investidos em um novo negócio franqueado, repasse de uma franquia já existente para um novo proprietário ou ainda na conversão de uma empresa para uma rede de franquia. Cobrem ainda a taxa de franquia que inclui despesas com o ponto comercial, tecnologia e infraestrutura, além de outras exigências da marca franqueada.