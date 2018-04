Bradesco não vai 'comprar por comprar', diz diretor

O Bradesco vai manter sua estratégia de crescimento orgânico "como se nada tivesse acontecido", afirmou o diretor-executivo do banco, Domingos Figueiredo de Abreu. "Não vejo o Bradesco saindo comprando por comprar", disse nessa quarta-feira, 19, à Agência Estado sobre a reação após a união entre o Itaú e o Unibanco. Segundo ele, todas as aquisições feitas pelo banco tiveram como objetivo agregar valor aos negócios. Abreu afirmou que o Bradesco sempre esteve atento às oportunidades de compras, mas avalia que a instituição está "em um bom caminho" com a estratégia de crescimento orgânico. O executivo não quis comentar os rumores de que o Bradesco estaria interessado em comprar o Banco Votorantim, como resposta ao movimento agressivo da concorrência. Sobre a união de Itaú e Unibanco, que criou o maior banco do Hemisfério Sul, Abreu comentou: "Não vou dizer que não surpreendeu. Mas acho que faz todo o sentido para o Itaú, como faria para nós." No início do ano, o vice-presidente do Bradesco, Milton Vargas, disse à Agência Estado em Londres que o processo de consolidação do setor bancário estava dado e que o último movimento seria a compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil. Para Abreu, a afirmação indicava que o Unibanco teria escala para tocar normalmente os seus negócios sozinho. "Sempre respeitamos essa postura deles", afirmou. "Mas acho que conseguiram convergir para uma estrutura que beneficia as duas famílias." O executivo está em Madri, para participar do 10º Fórum Latibex.