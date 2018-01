Bradesco paga R$ 80 milhões por rede do banco Morada O Bradesco pagará R$ 80 milhões pela rede de distribuição de empréstimo pessoal e crédito direto ao consumidor (CDC) do Banco Morada, que atua no Rio de Janeiro. A aquisição foi anunciada pela manhã, mas o preço ainda não havia sido divulgado. O banco firmou contrato para a compra do negócio de financiamento ao consumidor, compreendendo as operações de crédito pessoal (CP) e crédito direito ao consumidor (CDC) do Grupo Morada, por meio da aquisição da totalidade do capital social da Morada Serviços Financeiros. O valor de R$ 80 milhões será pago à vista. O Grupo Morada atua há mais de 36 anos no mercado financeiro nacional e continuará atuando normalmente em outros segmentos, com operações não concorrentes com o negócio ora transferido ao Bradesco. A aquisição permitirá à financeira Finasa a ampliação da oferta de produtos de varejo, incluindo os do Bradesco, desde conta corrente até seguro, previdência complementar, capitalização e consórcio, por intermédio da plataforma operacional da Morada Serviços.