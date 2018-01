Bradesco pagou preço razoável por BBV, diz Merrill Lynch O analista de bancos para mercados emergentes da Merrill Lynch, Paul Tucker, disse que o preço pago pelo Bradesco na compra do BBV parece razoável. No anúncio feito hoje, o Bradesco pagou aproximadamente R$ 2 bilhões, além de R$ 630 milhões em ações transferidas ao BBVA (ou 4,5% do capital). "Obviamente, precisamos esperar pelos detalhes da transação após a etapa de ´due diligence´, pois o preço final será sujeito ao que acontecer nessa etapa. Mas, no geral, parece-me que o Bradesco pagou um preço razoável. Uma quantia um pouco acima do valor contábil por um aumento de 10% na fatia de mercado me parece ser um bom negócio", afirmou Tucker à Agência Estado. Ele afirmou que a compra do BBV pelo Bradesco já era esperada. "Não foi uma surpresa, especialmente após as aquisições feitas pelo Itaú no ano passado. Esperava-se uma ação pelo Bradesco para garantir sua fatia de mercado. Por outro lado, o BBV queria diminuir a escala de operação no Brasil", explicou Tucker. Na opinião do analista da Merrill Lynch, a transação é um reflexo de um movimento em curso, não somente no mercado brasileiro. "É bem provável que vejamos no futuro próximo novas transações semelhantes a essa do Bradesco e do BBV, de bancos locais assumindo ativos de bancos estrangeiros", disse. No entanto, Tucker afirmou que o Bradesco e o Itaú já detêm uma fatia de mercado substancial do setor bancário brasileiro. "Então, não acho que o Bradesco e o Itaú terão de realizar um negócio somente porque a oportunidade está presente, mas esses dois bancos vão avaliar o mérito de cada transação", observou. Tucker acha provável que o Unibanco possa estar na lista dos bancos locais que podem se aproveitar dos ativos a serem colocados à venda por bancos estrangeiros. "O Unibanco sabe que a consolidação dos ativos no mercado brasileiro faz sentido, mas não estará disposto a pagar qualquer preço. Mas, neste momento, os preços dos ativos no mercado bancário brasileiro estão bem mais baixos, então seria razoável pensar que o Unibanco partiria para um negócio se a oportunidade surgir", disse. Tucker mantém uma recomendação neutra para as ações do Bradesco.