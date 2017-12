Bradesco PN lidera Ibovespa, com alta de 2,68% As ações preferenciais do Bradesco estavam há pouco em alta de 2,68%, cotadas a R$ 13,00 o lote de mil, liderando o ranking das mais negociadas da Bovespa. O papel reagiu imediatamente aos bons números exibidos no balanço, que mostrou em 2000 lucro de 1,740 bi, resultado 57,6% superior ao de 1999. O número ficou um pouco acima do esperado pelo diretor da consultoria Austin Asis, Erivelto Rodrigues, que projetava lucro de R$ 1,650 bi. Segundo o consultor, o lucro do banco foi impactado positivamente pelo resultado da venda das empresas não-financeiras, em março do ano passado, para a Bradespar. Do lucro de R$ 1,740 bi, cerca de R$ 400 mi são proveniente da venda das empresas não-financeiras, segundo Rodrigues. O bom resultado do Bradesco no ano passado foi proveniente da área de crédito. "O banco apostou no crédito e agora está colhendo os frutos", afirmou Rodrigues. A rentabilidade sobre patrimônio de 21,50% ficou acima da média dos bancos nacionais, que é de 14%.