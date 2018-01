Bradesco poderá receber financiamento do IFC O Bradesco pode ser o próximo banco brasileiro a fechar uma operação de financiamento com o International Finance Corporation (IFC), órgão de crédito para o setor privado do Banco Mundial. O IFC estuda a liberação de uma linha de crédito para exportação de US$ 100 milhões, sendo US$ 20 milhões com vencimento de até dois anos e US$ 80 milhões de um ano, segundo informações no site da agência. "Estamos preparando uma operação com mais um grande banco brasileiro", disse o principal executivo do IFC, Peter Woicke, em visita ao Brasil, sem especificar a instituição. A assessoria do IFC confirmou que o projeto com o Bradesco está em análise. Se a operação se concretizar, o Bradesco será o terceiro banco a captar fundos com a instituição desde o recrudescimento da crise financeira no ano passado. Itaú e Unibanco fizeram captações entre US$ 100 e US$ 150 milhões. "Estamos apostando na concessão de linhas de exportações, que se tornaram caras e escassas desde o ano passado." Woicke afirmou que o IFC irá renovar as linhas do Itaú e do Unibanco, com vencimentos de três a seis meses. Na operação com o Bradesco, que ainda está sujeita à aprovação do conselho do IFC, a instituição entraria com metade do montante do financiamento, e a outra metade viria de agências multilaterais ou bancos. O "carimbo" IFC minimiza a percepção do risco Brasil e incentiva os credores a renovar linhas ou liberar novos empréstimos. "Atuamos como catalisadores, abrindo o mercado de capitais", disse Woicke.