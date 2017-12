Bradesco pretender manter lucratividade em 2001 Márcio Cypriano, presidente do Bradesco, disse em cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Brasileira dos Analistas de Mercados de Capitais, que a instituição pretende manter e, se possível, ampliar a lucratividade em 2001, por meio de forma semelhantes adotadas no ano passado, ou seja aumento de empréstimos e no número de clientes. O Bradesco realizou lucro liquido de R$ 1,7 bi em 2000, com uma lucratividade de 21,5% contra uma média história do sistema financeiro de 14% ao ano. Em 2000 o Bradesco aproveitou as quedas nas taxas de juro, para ampliar sua carteira de crédito em 18%.