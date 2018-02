Bradesco prevê alta de até 25% na concessão de crédito O Bradesco prevê crescimento entre 21% e 25% para a carteira de crédito este ano. Em 2007, a carteira aumentou 38,9%, fechando o ano em R$ 161,407 bilhões. Segundo o presidente do banco, Márcio Cypriano, o aumento das operações deve ser puxado, principalmente, pelos segmentos de crédito consignado, financiamento de veículos e crédito imobiliário. A carteira de pessoa física deve avançar de 24% a 29% este ano. Já as operações de pessoa jurídica devem evoluir de 20% a 23%, sendo 25% a 30% em pequenas e médias empresas e de 10% a 15% nas grandes corporações. Para o financiamento de veículos o Bradesco prevê expansão de 26% a 31% da carteira, de acordo com o executivo. O segmento de empréstimo consignado deve avançar de 90% a 110%, isto em razão da compra do BMC, banco especializado neste mercado. Nas operações de cartão de crédito é estimado um crescimento de 25% a 30%. "Apesar do expressivo aumento das operações, a inadimplência em 2008 deve se manter nos mesmos níveis atuais", afirmou Cypriano.