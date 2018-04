Bradesco prevê que, em 10 anos, toda a população terá conta o sistema bancário brasileiro caminha rapidamente para seu desenvolvimento pleno. Com base nesta perspectiva, o presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, afirmou, em entrevista exclusiva à Agência Estado, na manhã desta segunda-feira, 9, que, no máximo, em dez anos, o Brasil alcançará a condição de mercado financeiro maduro, com praticamente 100% da população bancarizada, com conta corrente, algum tipo de financiamento e pelo menos um cartão de crédito. "Os próximos dez anos serão fundamentais para o amadurecimento do sistema financeiro brasileiro", afirmou Cypriano. Desde 2000, o sistema absorveu uma média de 9 milhões de novas contas por ano. Hoje, supera a marca dos 100 milhões de contas. Em cartões de crédito, a evolução foi de 7 milhões de novos usuários por ano e hoje o total de plásticos chega perto de 80 milhões. "Vamos dinamizar ainda mais esse crescimento impulsionados pela volta dos investimentos e a criação de empregos", previu Cypriano, que encerra nesta segunda seu mandato de três anos à frente da Febraban e transmite o cargo, em solenidade no início da noite, para Fábio Barbosa, do ABN Amro. "Foram três anos positivos, onde os bancos confirmaram sua solidez e apresentaram uma forte expansão do crédito, da rentabilidade e da eficiência." Condições favoráveis Os indicadores mostram, para Cypriano, que o sistema bancário brasileiro tem muito a crescer, principalmente em crédito e bancarização. "Se a economia confirmar-se exuberante para os próximos anos, vamos alcançar condição de país G7 em termos de atividade bancária", disse. Esse avanço será resultado natural do crescimento da economia a taxas elevadas, por anos seguidos, quando novas pessoas serão incorporadas ao mercado de trabalho, com aumento do nível de renda. "Já sentimos uma reação na disposição dos clientes em reflexo a um ambiente de maior confiança na economia", afirmou Cypriano. O momento positivo para ocupar espaços no mercado brasileiro levou o Bradesco a lançar um ousado programa de expansão, que prevê a conquista de 2,5 milhões de novas contas. "Acredito na superação dessa meta", disse Cypriano. "A economia está crescendo e a tendência é a entrada de mais pessoas no consumo de serviços bancários." Cypriano lembrou que, em três anos à frente da Febraban, o Brasil apresentou uma grande evolução em seus fundamentos. A Selic, a taxa básica de juros da economia, caiu de 26% para 12,75% ao ano, a inflação veio de 9% para 3%, e o Risco País - que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país - de 450 pontos para menos de 170 pontos, enquanto as reservas subiram de US$ 49 bilhões para US$ 110 bilhões. "Os bancos, por sua vez, estão sólidos, eficientes, rentáveis e preparados para financiar o desenvolvimento brasileiro", enfatizou.