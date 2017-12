Bradesco projeta superávit comercial de US$ 23,5 bi O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco projeta um superávit comercial de US$ 23,5 bilhões neste ano, contra US$ 24,831 bilhões no ano passado. A equipe de analistas do banco aposta em crescimento de 10,1% nas exportações e de 18% nas importações. Para o PIB, a estimativa do banco é de aumento de 3,81%. O Bradesco acredita em equilíbrio da conta corrente e em déficit nominal de 3,23%.