Bradesco reduz juros de cinco linhas de financiamento O Bradesco acaba de anunciar a redução das taxas de juros de cinco linhas de financiamento para pessoas físicas e jurídicas. Foram beneficiados os seguintes produtos de crédito: cheque especial, crédito pessoal, descontos de cheques e de duplicatas, capital de giro e saque fácil. A queda é decorrência da redução da parcela do compulsório ? recursos que os bancos devem recolher ao Banco Central - sobre depósitos à vista, que o Bradesco diz estar repassando integralmente aos tomadores de empréstimos. O Banco Central diminuiu hoje o compulsório de 60% para 45%. As taxas do Bradesco para desconto de duplicatas e de cheques (mínima) caíram de 2,75% para 2,52%; de capital de giro (mínima) de 3,75% para 3,53%; do saque fácil (mínima) de 4,10% para 3,75%; cheque especial (máxima) de 9,30% para 8,70% e (mínima) de 3,72% para 3,48%; e crédito pessoal (mínimas) de 5,89% para 5,45% e de 4,80% para 3,90%. Segundo o banco, o corte dos juros tem como objetivo abrir espaço para uma nova demanda e, com isso, ampliar os volumes de crédito.