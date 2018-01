Bradesco: serviços pelo celular no exterior Os clientes do banco Bradesco no exterior, que possuem aparelhos celulares com tecnologia WAP (Wireless Application Protocol ), que permite conexão à Internet, já podem consultar informações como saldo, extrato e até a cotação do dólar no Brasil pelo telefone. O serviço funciona desde o último dia 8 no mundo inteiro. O Bradesco calcula ter 48 mil clientes no exterior, entre residentes e turistas. Para ter acesso ao serviço, é necessário possuir um aparelho com a tecnologia WAP. Segundo o diretor de Produtos de Informática do Bradesco, Douglas Teves, o serviço estará disponível no Brasil até o início de julho.