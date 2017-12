Bradesco suspende recompra de ações O Bradesco enviou comunicado à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informando que seu conselho de administração aprovou, em reunião realizada hoje, a suspensão do programa de recompra de ações. A autorização para essa operação já havia sido concedida à diretoria do banco. O banco informou que vai analisar a proposta do conselho do banco de desdobramento das ações em 20%. Isso quer dizer que, caso a proposta seja aprovada, os acionistas receberão gratuitamente uma ação nova para cada cinco possuídas. Se a ação do investidor for ordinária (ON, com direito a voto), ele receberá ação ON. Da mesma forma, caso seja preferencial (PN, sem direito a voto), receberá PN. A instituição também pretende promover um aumento de capital de R$ 400,5 milhões. Serão emitidas 53.400.000.000 ações, sendo 27.091.645.219 ordinárias e 26.308.354.781 preferenciais, ao preço de R$ 7,50 por lote de mil. Com a operação, o capital será elevado a R$ 5,146 bilhões. As ações resultantes do desdobramento e as subscritas no aumento de capital terão direito a dividendos. Dividendos são valores pagos, em dinheiro, aos acionistas de uma empresa quando esta divide parte do lucro do exercício financeiro pelo número total de ações da empresa. É uma forma de remuneração paga ao acionista pelo capital investido na empresa. Distribuição de juros e dividendos O banco aprovou hoje a distribuição de juros sobre capital próprio, relativos ao exercício social de 2000. Os valores líquidos serão de R$ 0,2898092 por lote de mil ações ordinárias e de R$ 0,3187901 por lote de mil preferenciais. O valor será pago no dia 23 de fevereiro do ano que vem, com base na posição acionária de hoje. Segundo a instituição, o montante representa 29 vezes os juros pagos mensalmente. O Bradesco informou que distribuirá dividendos líquidos de R$ 0,0570 por lote de mil ações ordinárias e de R$ 0,0627 por lote de mil preferenciais. Também serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros do Bradesco na data de hoje, mantendo-se a mesma data de pagamento dos juros sobre capital.