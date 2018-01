Bradesco também reduz juros do crediário O Bradesco seguiu o HSBC e Caixa Econômica Federal e decidiu reduzir as taxas de juros de linhas de crédito para clientes pessoas físicas e jurídicas. "O objetivo é transferir integralmente a esses produtos a redução da Selic de 24,5% para 22%, o que representou queda de 2,5 pontos porcentuais ao ano, ou 0,20 ponto ao mês", diz comunicado do banco. No segmento de pessoa física, os juros do cheque especial caíram de 3,24% para 3,17%, na mínima, e de 8,70% para 8,52%, na máxima. Já as taxas de crédito pessoal foram reduzidas de 3,90% para 3,72%, na mínima, e de 6,20% para 6,02%, na máxima. Em relação aos produtos de pessoa jurídica, houve mudança na linha de capital de giro, cujas taxas caíram de 3,75% para 3,57%, na mínima, e de 6,65% para 6,47%, na máxima. Os juros para desconto de duplicatas e para desconto de cheques foram reduzidos de 2,52% para 2,35%, na mínima, e de 4,85% para 4,67%, na máxima.