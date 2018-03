Bradesco tem lucro líquido de R$ 3,060 bilhões em 2004 O Bradesco lucrou R$ 1,058 bilhão no último trimestre do ano passado e terminou 2004 com um lucro líquido de R$ 3,060 bilhões. O resultado no quarto trimestre de 2004 foi 40,7% maior ao alcançado no mesmo período de 2003, de R$ 715 milhões. O lucro líquido foi superior em 33% ao do ano anterior, fechando com 3,060 bilhões contra R$ 2,3 bilhões.