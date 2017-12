Bradesco tem lucro líquido de R$ 752,3 mi no 3º trimestre O Bradesco, maior banco privado brasileiro, anunciou nesta manhã lucro líquido de R$ 752,3 milhões no terceiro trimestre de 2004. De janeiro a setembro deste ano, o banco teve lucro líquido de R$ 2,002 bilhões, o equivalente a R$ 12,66 por ação, ante lucro de R$ 1,591 bi no mesmo período de 2003, o que representa um aumento de 25,8%. A instituição demonstrou um retorno anualizado de 20% sobre o patrimônio líquido médio nos nove meses de 2004.