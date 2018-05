Bradesco tem pane em dia de pagamento de salário No dia do pagamento do salário, os clientes do Bradesco tiveram dificuldade para realizar as operações financeiras. Nesta sexta-feira, uma pane no sistema central interrompeu os serviços dos canais digitais - internet banking e fone fácil - e impediu o funcionamento total dos caixas eletrônicos (ATMs) e das agências. A pane no sistema do banco foi verificada em todo País.