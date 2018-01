Bradesco teve lucro de R$ 715 mi no 4º trimestre de 2003 O Bradesco, maior banco privado brasileiro, anunciou nesta segunda-feira que teve lucro líquido de R$ 715 milhões no quarto trimestre de 2003. Entre julho e setembro do ano passado, o lucro foi de R$ 564 milhões. No ano de 2003, o lucro Líquido do Bradesco foi de R$ 2,3 bilhões em 2003 (equivalente a um lucro por lote de 1.000 ações de R$ 1,45) contra um Lucro Líquido de R$ 2 bilhões no mesmo período de 2002, ou seja, crescimento de 14%. Segundo o presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, o ano de 2003 (60º aniversário de fundação) foi marcado "pelo forte crescimento orgânico, grande esforço na incorporação de agências dos bancos adquiridos, além da finalização da segmentação da clientela, com a criação do Bradesco Prime".