Bradesco vende traveler checks via Internet O Bradesco e a American Express estão vendendo travelers checks pela Internet. O serviço é voltado para os clientes do Bradesco no site: www.bradesco.com.br. Os traveler checks podem ser adquiridos em dólares e, nos próximos dias, em euros. A entrega pessoal é realizada pela American Express em até 24 horas, em São Paulo, e em até 72 horas, nas demais localidades no Brasil. O sistema funciona da seguinte maneira: o cliente acessa o Bradesco Internet Banking e no menu de serviços seleciona a opção "Outros Serviços". Depois é só seguir as instruções, preenchendo os dados solicitados. O valor da compra é debitado na conta corrente do cliente, que imprime um recibo, fornecido no ato da entrega dos traveler checks.